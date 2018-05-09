Motosikletle tehlikeli yolculuk

Ordu’nun Altınordu ilçesinde trafikte cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, plakasız motosikleti kullanan ve kask takmayan bir kişinin önünde ve arkasında küçük yaşta çocuklar olduğu görülüyor. Ön tarafında tahmine göre 4 yaşlarında bir kız çocuğu bulunan motosiklet sürücüsünün arka tarafında ise 8-10 yaşları arasında bir erkek çocuğu olduğu görülüyor. Trafikte cep telefonu ile görüşmeyi ihmal etmeyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanması ile çocukların canını hiçe sayarak hızla uzaklaşıyor.