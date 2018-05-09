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09 Mayıs 2018 10:17

Motosikletle tehlikeli yolculuk

Ordu’da bir motosikletli, önüne ve arkasına bindirdiği küçük çocuklar ile trafikte turlayarak çocukların hayatını tehlikeye attı.

Motosikletle tehlikeli yolculuk

09 Mayıs 2018 10:17


Ordu’nun Altınordu ilçesinde trafikte cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, plakasız motosikleti kullanan ve kask takmayan bir kişinin önünde ve arkasında küçük yaşta çocuklar olduğu görülüyor. Ön tarafında tahmine göre 4 yaşlarında bir kız çocuğu bulunan motosiklet sürücüsünün arka tarafında ise 8-10 yaşları arasında bir erkek çocuğu olduğu görülüyor. Trafikte cep telefonu ile görüşmeyi ihmal etmeyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanması ile çocukların canını hiçe sayarak hızla uzaklaşıyor.




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