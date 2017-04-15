Müdürden avlanma uyarısı

Denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların 15 Nisan’da başladığını belirten Kemal Yılmaz, yasakların Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunu kaydetti.

Alamana (voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığının yasak olduğunu belirten Yılmaz, “Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir” dedi.

Balıklara göre avlanma tarihleri

Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Bütün karasularımızda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında tek kat misina ağları, çoklu tek kat misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır.”

Yılmaz, son olarak avcılara uyarıda bulunarak, “İdeal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyunuz. Amacınız günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olmalıdır” diye konuştu.