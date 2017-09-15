Muhammet Ancaza Şube Müdürü olarak atandı

Yeni görevine başlayan Muhammet Ancaza, Fatsa’da eğitim çıtasının yükselmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladığını ifade etti. Müdür Ancaza yaptığı açıklamada, “Yeni görevimize başladık. Şube müdürü olarak eğitimde her konuya hakim biriyim. Hedefimiz eğitimdeki başarıyı artırmaktır. Bunun için başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere kolları sıvadık. Fatsa’ya Marmaris ilçesinden atandım. Aslen Kocaeli Gölcüklüyüm. Eğitim başarısı yüksek bir ilçede çalışacağım için mutluyum" dedi.

Ancaza’nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.