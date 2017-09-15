Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:15

Muhammet Ancaza Şube Müdürü olarak atandı

Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Muhammet Ancaza atandı.

Muhammet Ancaza Şube Müdürü olarak atandı

15 Eylül 2017 15:15


Yeni görevine başlayan Muhammet Ancaza, Fatsa’da eğitim çıtasının yükselmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladığını ifade etti. Müdür Ancaza yaptığı açıklamada, “Yeni görevimize başladık. Şube müdürü olarak eğitimde her konuya hakim biriyim. Hedefimiz eğitimdeki başarıyı artırmaktır. Bunun için başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere kolları sıvadık. Fatsa’ya Marmaris ilçesinden atandım. Aslen Kocaeli Gölcüklüyüm. Eğitim başarısı yüksek bir ilçede çalışacağım için mutluyum" dedi.


Ancaza’nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç