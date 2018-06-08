Mustafa Özer, Yeni Orduspor’da

Lig takımı Yeni Orduspor, Teknik Direktör Mustafa Özer ile anlaştı.

Geçen sezon 14. hafta Spor Toto 2. Lig takımı Bugsaşspor’un başına geçen ve 20 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek Play-Off potasını son anda kaçıran Mustafa Özer, mor-beyazlı takımla anlaştı. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Eskişehir gibi takımlarda oynayan Özer’in, geçtiğimiz yıllarda İrlanda’da yapılan ve Ankara Bölge Karması’nda 3.lük, UEFA Bölgeler Kupası Finalleri’nde kazanmış olduğu bir de UEFA Fair-Play ödülü bulunuyor.

1969 Siirt doğumlu olan tecrübeli teknik adam teknik direktörlük kariyerine 2004 yılında Siirtspor’da başladı. Sırasıyla Gaskispor, Yozgatspor, Maltepespor, Şekerspor ve son olarak da Bugsaşspor’un başında bulunan tecrübeli isim, 2018-2019 sezonundan itibaren Yeni Orduspor’un başında bulunacak.

Yeni Orduspor Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız ile Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, Mustafa Özer ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldıklarını belirterek, "Mustafa Özer yeni sezonda takımımızın başında olacaktır" açıklamasında bulundular.