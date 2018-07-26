Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bir kahvehanede çaycı olarak çalışan ve çevresinde ’Cıngıllı’ lakabıyla tanınan 62 yaşındaki Mahmut Arslan, sıcakkanlılığı ve renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Müşterileriyle bol bol fotoğraf çekinen Arslan, uzun yıllardır yaptığı mesleğinde kendi isminden daha çok lakabıyla tanınıyor.

Yöresel kıyafeti ve farklı kişiliğiyle Çambaşı Yaylası’na gelen herkesin dikkatini çeken Arslan, ’Cıngıllı’ lakabıyla 40 yıldır çaycılık yapıyor. 62 yaşındaki Mahmut Arslan, mesleğini çok severek yaptığını, kendisine gösterilen ilgiden de çok mutlu olduğunu ifade etti.

Müşterilerini kavalla karşıladığını belirten Arslan, "Çok küçük yaşlarda başladığım çaycılık mesleğine halen severek devam ediyorum. Müşterilerimi kaval çalarak karşılıyor, yöresel kıyafetimle kendilerine çay veriyorum" dedi.

Kendisini ‘Cıngıllı’ lakabıyla herkesin tarafından tanıdığını aktaran Arslan, "Çambaşı Yaylası’na gelen herkes benim çayımı içmeden asla yayladan gitmezler. Buraya gelirler fotoğraf çekiniriz, sohbet ederiz. İsteyen herkesle fotoğraf çekinirim. Müşterilerim beni çok seviyor. Ben de ilerleyen yaşıma rağmen işimi severek yapıyorum" diye konuştu