“Mutlaka sahura kalkın”

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmenin şartlarından biri de sağlam bir sahur öğünüdür diyen Medical Park Ordu Hastanesi Dyt. Melisa Karataş, “Sahur, bütün günün besin ve enerji ihtiyacını karşılayacağı için çok önemlidir. Gün içerisinde daha uzun bir tokluk hissi için sahurda protein içeren yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi besinler tüketilmelidir. Sahuru kahvaltı şeklinde veya çorba, sebze yemekleri, bulgur pilavı gibi yiyecekler de tüketilebilir. Yemeklerle beraber fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişlerin tüketilmesi enerji açısından destekleyici olabilmektedir. İçecek olarak kafeinli içeceklerden uzak durulmalı bitki çayları, az şekerli kompostolar tercih edilmelidir” dedi.

“Oruç su ile açılmalı, iftara çorba ile başlanmalıdır”

Ramazan ayının en keyifli yanının kalabalık sofralarda yenen güzel yemekler olduğunu ifade eden Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Uzun süreli açlık sonrası sofralarda hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yemek yeme kilo almaya, ani tansiyon ve şeker yükselmelerine yol açabilmektedir. Ramazan’ı sağlıklı geçirebilmek için iftar sofralarında bulundurulması gereken olmazsa olmaz besin öğeleri arasında en önemlisi sudur. Oruç mutlaka su ile açılmalıdır. İçilen su da ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır” diye konuştu.

“Sütlü tatlıları tercih edin”

Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri verdi:

“İftarda yapılan hatalardan biri besinleri hızlıca tüketme isteğidir. Bu durumu aşmak için oruç bozulan iftariyeliklerden sonra bir kase çorba içip 15 dakika beklemek gerekmektedir. Çok yağlı ağır yemekler yerine ızgara, haşlanmış ya da fırınlanmış kırmızı veya beyaz et yemekleri, sebze yemekleri, salata ve yoğurt ile devam edilmesi gerekmektedir. İftarda pide yerken 1 avuç içi büyüklüğündeki pide yaklaşık 50-70 kalori yani 1dilim ekmek kalorisine eşittir. Bu nedenle belirli miktar pide tüketmek gerekir. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli, yemekler yavaş yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. İftardan sahura kadar olan süreçte, sıvı ihtiyacını karşılamak için aralıklı olarak su içmek çok önemlidir. İftardan sahura kadar olan zamanda her saat başı 2 bardak su içerek bu açığı kapamanız mümkün. İftar yemeğinden sonra hareket etmek hazımsızlık gibi problemleri önlenmeye yardımcı olur. Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin neden olabileceği bağırsak sorunlarını yaşamamak için yemeklerde lif oranı yüksek besinler (tam buğday ekmeği, bulgur, sebze yemekleri gibi), ara öğünlerde kuru yemişler (ceviz, fındık, badem vb.), meyve veya kuru meyveler tüketilmelidir.”

“Kalsiyumlu gıdalar alın”

Kalsiyum içeren gıdaların hem daha rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlar hem de kemik erimesini önlediğini dile getiren Dyt. Melisa Karataş, “Demir de kalsiyumda artı 2 değerli minerallidir. Bu nedenle bir arada tüketilmeleri, birbirinin emilimini engellemektedir. Aynı öğünde tüketilecekse de, birinin miktarını daha az tutarak bu engeli biraz olsun ortadan kaldırın. Kırmızı et tüketirken ayran içmek isterseniz, 1 su bardağında sınırlayınız. Demirden zengin beslenmek kansızlığı önlemektedir. Buna bağlı oluşacak halsizlik, yorgunluk, sabahları uyanamama, gibi sıkıntılarınızın, görülmemesi için bir önlem sayılabilir. Şeker hastaları, kalp ve tansiyon hastaları, kanser hastaları, mide-bağırsak ülseri olanlar, böbrek yetmezliği olan veya diyalize girmesi gereken bireyler oruç tutacaklar ise mutlaka doktor onayı istenmelidir” açıklamasında bulundu.