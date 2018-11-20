'Mutlu Aile Mutlu Çocuk' konferansında duygulu anlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Mutlu Aile Mutlu Çocuk" konferansı veren Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın, kendi çocuğunu kanserden kaybettiğini hatırlatarak, “Keşke kızımla daha fazla vakit geçirseydim keşke onunla daha fazla gülebilseydim" demesi herkesi duygulandırdı.

Türkiye'nin ‘Siyah Pantolon' hikayesiyle tanıdığı Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Ünye İlim Yayma Cemiyetinde düzenlenen konferansta vatandaşlarla bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında Ordu'ya gelen Alişan Kapaklıkaya, Ünye'de bir konferans verdi. "Mutlu Aile Mutlu Çocuk" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Kapaklıkaya, konferansta kendi aile hayatından örnek kesitler anlattı.

“İnsan beyni iki taraflı çalışır”

Kapaklıkaya, bazı insanların görsel bazı inşaların işitsel bazı insanların da dokunsal olduğunu söyleyerek, “Bazı insanlar beynin sağını kullanır, bazı insanlar solunu bazıları iki tarafını birden kullanır. Anne-babalar beynin solunu kullanır, çocuklar sağını kullanır. Ana babalar çocuklara ‘yavrum akıllı ol, ödevini yap, çalış' der, bunu duyan çocuklar ‘teşekkür ederim hemen çalışıyorum' demezler. Beynimizin solunda akıl, mantık, karma, kural, detay, disiplin, konuşma, matematik, tertip, düzen bunlar vardır. Beynimizin sağında hayal, müzik, üreticilik, sanat, spor, sıra dışılık gibi kavramlar vardır” dedi.

Zaman zaman duygulu anlar yaşandı

Hayat kesintilerini anlatacak katılımcılara duygulu anlar yaşatan Kapaklıkaya, "Ben çocuğumu kanserden kaybettim. Kardeşimin bir pantolon hikayesi var, bunu şu an duymayan yok. Herkes sağlığında iken kıymetli olsun istiyorum. Elimizden sabun gibi kayarak giden ömürlerin asla kıymetini bilmiyoruz. Doktorlar kanserden ölen çocuğum için 6 ay süre tanımışlardı ama çocuğum 10 ay dayanabildi. Bir evlat kaybetmenin acısını yaşarken, keşkeleri de beraberinde yaşadım. Keşke kızımla daha fazla vakit geçirseydim, keşke onunla daha fazla gülebilseydim" diyerek katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

“Kendinle kavgalıysan etrafındaki kimseyle barışamazsın”

İnsanın en büyük kavgasının kendisiyle olduğunu söyleyen Kapaklıkaya, "Ben eşimle kavgalıydım ya ben sanıyordum eşimle kavgalıyım. Ben aslında kendimle kavgalıymışım. Bir insan kendisiyle kavgalıysa, etrafında barışacak kimse olmuyor. Bir insan kendisiyle barıştı mı, etrafında kavga edecek kimse kalmıyor" diye konuştu.

Alişan Kapaklıkaya konferans sonunda sonlarında da satışı yapılan kitaplarını imzaladı, katılımcılarla sohbet etti.