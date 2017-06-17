Müze gibi büro

Fatsa’da turizmin geliştirilmesi adına önemli adımlar atılırken Fatsa Kaymakamlığı da kendi oluşturduğu irtibat bürosunda tarihi eserlerden oluşan bir depoya yer verdi. Vatandaşlara ziyaret açık şekilde sergilenen ürünler çok iyi şekilde korunurken Fatsa’nın turizm yerleri ve rehberi de gelen vatandaşlara veriliyor. Daha çok yöresel ürünlerin yer aldığı turizm deposunda vatandaşlar tarafından getirilip sergilenmesi için ürünler de kabul ediliyor.

Fatsa Kaymakamlığı birinci katında yer alan Turizm İrtibat Bürosuna yetkililer tüm vatandaşları davet ederek buradaki eserleri görmelerini ve Fatsa’daki turizm yerlerinin bilinmesi adına görevli personellerden bilgi almalarını istediler.

Tarihi eserlerde kabul ediliyor

Turizm bürosunda görevli memurlar, vatandaşlardan ellerinde kalmış eserleri de bekledikleri ifade ettiler. Vatandaşlar tarafından getiren eserlerin ise kayıt yapıldıktan sonra turizm deposunda sergileneceği belirtildi.