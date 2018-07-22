’Müziğin doktoru’ Ünye’de

Uluslararası Kültür Sanat Ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı. Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Tabi biz kendisini doktor olarak biliyoruz ama müziğin de doktoru diyebiliriz" dedi.

Yaz etkinlikleri kapsamında Ünye Belediyesinin organize ettiği festivali nedeniyle Cumhuriyet Meydanı binlerce kişiyle dolup taştı.

"Güneşin denizde doğup denizde battığı şehirdeyiz"

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, "İnsanlarımızla olabildiğince yakın olalım. Onların samimiyeti ve duygularına ortak olmak bizleri de mutlu eder. Ben bu gecede emeği geçen başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Güneşin denizden doğan ve denizden batan şehrindeyiz" dedi.

Hekimoğlu türküsüyle selfie video çekti

Hayranlarıyla iyi bir koro oluşturan Ferhat Göçer, Hekimoğlu türküsü eşliğinde cep telefonuyla selfie video çekti. Türkünün girişini söyleyen ünlü şarkıcı hayranlarına ise "Ünye Fatsa bir oldu da doktorum baş edemedim" diyerek sahneden koroya eşlik etti.

"Müziğin doktoru diyoruz"

Göçer’in mesleğinin doktorluk olduğunu ve müziğin de doktoru olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Tabi biz kendisini doktor olarak biliyoruz ama müziğin de doktoru diyebiliriz. Bu akşam sizlerle Ferhat Göçer’i buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Sizlerle beraber bu akşam Kültür Ve Sanat Festivali dolayısıyla Ferhat Göçer kardeşimizi buluşturduk" diye konuştu.

"Ünye huzur şehridir"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ünye turizm şehri olma noktasında bu güzel etkinliklerle ismine yakışır manayı dolduruyor. Ülkenin dört bir yanında bu ilçenin tanındığına inanıyorum. Ünyemiz turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda bir huzur şehridir. Bu gibi düzenlenen programlarda komşu il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz var. Şehrimizde bizlere yüz kızartacak bir polisiye olay bildirilmedi. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

’Tatamin’i yanından ayırmıyor

Binlerce kişiyi coşturan Ferhat Göçer’in ’Tatamin’ isimli gitarından ayrılamadığı öğrenildi. Gittiği her konserde gözü gibi sakındığı gitarıyla hayranlarına adeta şov yapan ünlü sanatçı, gitarıyla hayranlarını mest etti.

Program sonunda ise Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ünlü şarkıcı ve solistine plaket ile çiçek verdi.