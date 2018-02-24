Necati Efe 3’üncü kez başkan seçildi

S. 16 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Necati Efe, tekrar başkan seçildi.

S. 16 nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin seçimli genel kurulu delegelerin katılımı ile Konakbaşı Mahallesi’ndeki kooperatif binasında gerçekleşti. Sanayi Sitesi ile Kurtuluş Mahallesi arasında hizmet veren 16 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin seçimli kongresinde 3’üncü kez başkan seçilen Necati Efe, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Kooperatif üyeleri arasındaki birlik ve beraberlik en iyi şekilde devam edecek. Bizler bu anlayış ile hizmet edeceğiz. Fatsa’ya hizmet etmekten son derece mutluyuz. Zor bir meslek icra ediyoruz. Müşterilerimize, her konuda anlayışlı ve saygılı olmaya çalışıyoruz. Görevimi 3 dönemdir sürdürüyorum. Bizlere bu başkanlık görevini gören üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Necati Efe’nin listesi şu isimlerden oluşuyor: Dursun Ali Erözyürek, Sezgin Şeker, Recep Ali Mutlu ve Selahattin Süğür.

Gerçekleşen genel kurula Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Fiskobirlik Başkanı Bünyamin Davu, Fatsa Şoförler Odası Başkanı Muammer Küçüköksüz, Fatsa Ziraat Odası Başkanı İ. Ethem Kibar, siyasi parti temsilcileri ve üyeler katıldı.