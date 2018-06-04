Ney ve klarnet aynı sahnede buluştu

Ramazan Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen gecede neyin kraliçesi Burcu Karadağ ve klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici aynı sahnede buluştu.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen ünlü sanatçılar binlerce vatandaşa unutulmaz dakikalar yaşattı. Neyde Burcu Karadağ, klarnette Hüsnü Şenlendirici çaldığı şarkılarla dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Klarneti dünya çapında tanıtan sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahnede büyük alkış aldı.

Neyde ben huzur buluyorum

Hayatı boyunca Ney çalarak huzur bulduğunu söyleyen Neyzen Burcu Karadağ, "Ney zor bir enstrüman. Ben bunun zor olduğunu bile bile hayatımı ney için harcadım. Üzerinde bulunan 7 tane deliği kullanarak nefesimle her türlü sesi çıkarmaya çalışıyorum ve nefesimi ney ile buluşturmayı seviyorum. Üflemeli bir çalgı olduğu için çok fazla emek harcamak gerekiyor" dedi.

Şimdilerde rap söyleyenlerde arabeske merak sardı

Ünye Belediyesinin düzenlediği organizasyonda konuşan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, "Şimdilerde rap söyleyen arkadaşlar arabeske merak sardı. Bizler sadece klarnetimizle arabesk, pop ve duygusal şarkılar çalarken rap söyleyenlerde şimdi arabeske merak sardı. Tabii dinlenir mi dinlenmez mi o tamamen siz dinleyicilerimizin tercihidir" diye konuştu.

Neyin kraliçesi klarnetin ustası

"Her gece Ünyelilere unutulmaz geceler yaşatan başta belediye başkanımız Ahmet Çamyar’a teşekkür ediyoruz" diyen Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Bu akşam aynı sahnede Türkiye’nin ilk neyzeni Burcu Karadağ ve klarnetin ustası Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Neyin kraliçesi ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ’ın hayatını harcadığı bu meslekte sabrını ve ustalığını tebrik ediyorum. Yıllardır bizlere klarnetin müziklere ayrı bir renk katarak ustalığını parmaklarıyla gösteren Hüsnü Şenlendirici’yi bu sahnede sizlerle buluşturan başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda her iki sanatçıya Başkan Yardımcısı Erhan eren her iki sanatçıya plaket ve çiçek verdi.