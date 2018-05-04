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04 Mayıs 2018 17:20

Numan Kurtulmuş: ”Seçim ilk turda biter”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden daha çok önemli olduğunu belirterek, ”Seçim ilk turda biter” dedi.

Numan Kurtulmuş: ”Seçim ilk turda biter”

04 Mayıs 2018 17:20


Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı Ordu’da yapılıyor. 81 ilden 110 yerel gazetecinin de katılımı ile düzenlenen kurultayın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 24 Haziran erken genel seçimleri için açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin gelişmişlik ve kalkınmasını devam ettirmek için bu seçimin diğer seçimlerden daha önemli hale geldiğini belirten Bakan Kurtulmuş, seçimlerin ilk turda biteceğini savundu.


Muhalefetin milletin iradesini yok sayarak siyaset geliştirdiğine dikkat çeken Bakan Kurtulmuş, “Her seçimin özelliği gibi bu seçim hepsinden daha önemlidir. Hiç kimse seçim kampanyasında milletin iradesin yokmuş gibi davranamaz. Milletin 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğu yeni bir yönetim sistemini yok sayarak akan suyu tersine çevirmek isteyenler milletin iradesini yok saymasın. Millet bu yeni yönetim sisteminden geri adım atmayacak verdiği kararından geri dönmeyecek” diye konuştu.



“Millet eski defterleri kapattı”


Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:


“Türkiye’yi eski dönemlere dönecek gibi bir şey kimsenin aklından geçmesin. Millet böyle bir şeye prim vermez. Millet eskiye rağbet etmez. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Dolayısıyla millet eski sistemi kapattı. Şimdi 24 Haziran millet cumhurbaşkanını seçecek. Cumhurbaşkanını seçtiği gibi hükümeti de seçmiş olacak. Antidemokratik dönemlere asla bir dönemlere dönülmeyecek. Unutulmasın ki, milletin sözünün üstüne söz söylenmez.”



“Erdoğan karşıtlığından bu millete hayır gelmez”


Muhalefetin aynı zamanda seçim kampanyalarını Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurduğuna işaret eden Bakan Kurtulmuş, “Erdoğan karşıtlığından bu millete hayır gelmez ya da hayır çıkmaz. 24 Haziran akşamı bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’nin seçilmiş cumhurbaşkanı yapacak. Muhalefet partilerine diyoruz ki, Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapmak yerine önce ne yapacağınızı, nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz onu anlatın, onu ortaya koyun" şeklinde konuştu.




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