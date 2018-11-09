Nuri Kolaylı: “Türk basınının meslek yasası yok”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı Ordu'da başladı. 4 gün sürecek kurul toplantıları ve inceleme gezileri öncesi TGK Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, TGK'nın 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın Ordu'ya yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basının, demokratik toplumlar için önemine değinen Vali Yavuz, “Basın; demokratik, açık, katılımcı, çoğulcu toplumlarda elbette vazgeçilmez bir güçtür. Toplumun, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından fevkalade önemli bir işlev görmektedir. Ancak, basının da kendi, içinde bazı sorunlarının ve sıkıntılarının olduğunu görüyoruz. Her oyunun bir kuralı olmalı. Demokratik toplumlar, kuralsız toplumlar değildir. Tam aksine kurallarla işleyen toplumlardır. Ahlakın, etiğin, kuralın olmadığı yerde anarşi olur. Dolayısıyla bu işe emek vermiş, yıllarını vermiş, eğitimini almış insanların, bu sektörden ekmek yiyebilmesi de elbette bu sektörün korunmasıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde basın, varoluş amacının dışında başka amaçlara hizmet etmeye başlar ki, bu demokratik toplumda kabul edilebilir bir durum değildir” şeklinde konuştu.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, konfederasyonun ilk temelini 5 yıl önce Ordu'da attıklarını, bugün ise Türkiye'nin en yaygın, en güçlü basın meslek örgütü haline geldiklerini söyledi. Şu anda yirmi bin civarında üyesi olan bir meslek kuruluşu olduklarını belirten Kolaylı, “Bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Bu toplantılarda meselelerimizi, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Çok sorunumuz var. En büyük sorunlarımızdan birisi, meslek yasamızın olmayışı. Yani yoldan geçen herhangi birinin eline fotoğraf makinesi verdiğinizde, vermenize de gerek yok artık cep telefonu ile fotoğraf ve video çektiğinde bunu da getirip gazeteye veya televizyona teslim ettiğinde direkt gazetecilik unvanı alıyor. Ayrıca internet sitesi kuran yani 30 lira 40 lira verip bir domain alıp bedava bir server bulup internet sitesi kuran da gazeteciyim diye çıkıyor. Böyle bir noktadayız. En büyük sorunlarımızdan biri yasamız yok. Gazetelerimiz dolar endeksli basılıyor, bu nedenle ciddi derecede mali sorunlarımız var. Bunları yarın masaya yatırarak konuşacağız ve toplantı sonunda da bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız. Umarım toplantımız hayırlara vesile olur” diye konuştu.