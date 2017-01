ODÜ, 2017’de büyüyecek

Ordu Üniversitesi (ODÜ), 2017 yılı içerisinde gerçekleştireceği yatırımlarla büyüme hızını yükseltmeyi hedefledi.

Kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda hızla büyüyen ve bugün 1 milyon 173 bin metrekare açık alana, yaklaşık 121 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Ordu Üniversitesi, yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

İlk olarak derslik ve merkezi birimler kapsamında yapılacak olan çalışmalarda yapımı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi yıl sonu itibariyle tamamlanması planlanıyor. Rektörlük ve idari bina İnşaatının yüzde 60 seviyesinde tamamlanması, İlahiyat Fakültesi ve Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi yapım işlerinin ihale edilerek çalışmalara başlanması, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi proje ihalesinin yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra toplamda 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Ziraat Fakültesinin yeni eğitim hizmet binası, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek. Ayrıca yapımını süren Merkez Kütüphane ve Okul Öncesi Eğitim Merkezinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Büyük bakım onarım kapsamında yapılacak olan çalışmalar arasında bu yıl Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Morfoloji Binası ve Ziraat Fakültesi binalarının dış cephe tadilat ve boya restore işleri gerçekleştirilecek. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinin dış cephe mantolama ve boya işleri, Fatsa’ da bulunan lojman binaları alanının fakültenin talebine uygun olarak eğitim tesisi olarak yeniden düzenlenmesi, Akkuş Meslek Yüksekokulunda ısı sisteminin yenilenmesi bu yıl gerçekleştirilecek çalışmalar arasında yer alıyor.

2017 yılında yapılması planlanan işler kapsamında ayrıca üniversite gelişim alanının genişletilmesi, kampüs alt yapı işleri kapsamında yerleşke içerisinde yer alan kamulaştırma işlemleri, tamamlanan araziler üzerinde yeni ulaşım yollarının açılması ve İkizce Meslek Yüksekokulunun çevre düzenleme işinin yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, derslik ve merkezi birimlerin ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi, kamulaştırma çalışmaları, büyük bakım onarım işleri ve yerleşke alanlarındaki alt yapı çalışmalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da gereken hassasiyeti göstererek devam edeceklerini söyledi.

Yarılgaç, şöyle konuştu: “Her ayrıntının düşünüldüğü bu çalışmaların neticesinde oluşturduğumuz bilim merkezleriyle genç nesilleri bilimin ışığında yetiştirecek olmamız kurumumuz, devletimiz, milletimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Üniversitemizi her açıdan büyütmeye çalışıyoruz; bütün mesaimizi, gayretimizi bu yönde sarf ediyoruz. Buna bağlı olarak da Ordu Üniversitesi, geçen her yılda hızlı bir gelişim gösteriyor. Tabii ki bu gelişim yeterlidir deyip durmayacağız. Bizler iyinin düşmanı mükemmeldir felsefesiyle hareket ederek Üniversitemiz adına her şeyin en mükemmelini istemekte ve bunun için çaba harcamaktayız. Her detayın hesaplandığı, çağın gereklerine uygun, bilimin gelişimine katkı sağlayacak olan yeni eğitim yapıları sadece kurumumuza değil bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacaktır.”