ODÜ, '2018-2019 Akademik Yılı' açılış töreni

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti. Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ilk olarak yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Üniversitesin zorluklar içerisinde bu günlere geldiğini kaydeden Rektör Yarılgaç, “Biz 2006 yılında kurulmuş yeni nesil bir üniversiteyiz. Gerçekten her çok ciddi zorluklar ile karşılaştık. Bunun ana sebebi, 2 dere yatağının arasında olması. Bakıldığı zaman zor bir yerde bulunduk. Çok fazla imkansızlık sonucu çok da güzel bir kampüs oluştu. Bunun ana sebebi burada bütün bir ekibin çalışmasıdır” dedi.

Rektör Yarılgaç daha sonra katılımcılara üniversite ve fakülteler hakkında bilgiler vererek, Ordu Üniversitesinin günden güne büyüdüğünü ve öğrenci sayısının her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Ordu Üniversitesini, Ordu'nun gururu olarak gördüğünü söyledi. Ordu Üniversitesinin 12 yıllık gelişim sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Subaşı, 2006 yılından bu yana üniversitedeki gelişimin, fark edilir düzeyde olduğuna dikkat çekerek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise eğitimin ve üniversitelerin öneminden bahsederek, “Şehirlerin kimliğine değer katan, gelişimini sağlayan, şehir bütünleşmesini ilim ve bilim ölçeğinin başında üniversiteler geliyor. Eğitim camiasının ortaya koyduğu sabır ve geleceğe yönelik planlı çalışmalar, yetişmiş neslin öncelikle ülkemize faydalı olabileceği, değişimin ve dönüşümün ülkemiz için son derece önemli olduğu bir süreçte her yönüyle açıktır” diyerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından klasik müzik dinletisi sunuldu. Daha sonra fakülte ve yüksek okullara, kendi puan türünde birincilik ile girmeye hak kazanan öğrenciler ödüllendirildi. Profesör ve doçentlik unvanı almaya hak kazanan akademisyenlerin biniş giymesi ile program sona erdi.