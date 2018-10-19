ODÜ barajı tamamlandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) kampüsüyle etraftaki yerleşim birimlerini tehdit eden Çırçıp Deresi'nin ıslah edilmesine yönelik inşaatı süren baraj seti tamamlandı.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi'nin aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olarak çevre yerleşim birimleri ile üniversite kampüsünü tehdit etmesi üzerine derenin ıslah edilmesi için başlatılan çalışma son aşamaya geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile derenin gölet haline getirilerek hem su baskınlarının önlenmesi hem de içme suyu temin edilmesi amacıyla geçen yıl başında başlatılan baraj inşaatı tamamlandı. Çırçıp Deresi üzerinde inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 30 metre olan baraj tipi gölet ortaya çıkmasıyla 3 bin dekar arazinin taşkınlardan korunmuş olacağı belirtildi.

Yetkililer, “Baraj tipi gölet faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 8 bin öğrencinin öğrenim gördüğü ve 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversite kampüsüne içme suyu sağlanacak. Aynı zamanda kampüs alanı ile etraftaki yerleşim birimlerini tehdit eden dere ıslah edilecek” dediler.