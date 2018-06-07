ODÜ Camisi bu yıl açılıyor

Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Dr. Ali Erbaş, üniversiteleri ziyaret etmenin, akademisyen ve öğrencilerle buluşmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti. Erbaş, “Üniversiteler şehirlerin ilim, kültür ve sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan en önemli kurumlardır. Bulunduğu yerin bilim ve kültür merkezi olması konusunda üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Ordu Üniversitesinin çok hızlı bir gelişim göstererek fakülteleriyle, camisiyle ve yerleşkesiyle birlikte bir bütün oluşturması bizleri sevindirdi” dedi.

Üniversitede yürütülen akademik ve sosyal faaliyetler ile üniversitenin alt yapısı ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler aktaran ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Sayın Prof. Dr. Erbaş’ın Üniversitemizi ziyaret etmesi bizleri sevindirmiştir. Kendisi de akademik camianın içinden gelen Diyanet İşleri Başkanımızın bu yörenin bir evladı olarak bu makamda bulunması ve çalışmalarıyla Türkiye’ye mâl olması bizleri memnun etmektedir. Bu nazik ziyaretleri sebebiyle başta Başkanımız olmak üzere ziyarete eşlik eden heyete teşekkür ediyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı camiamıza muhabbetlerimizi iletmek istiyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaret sonrası Dr. Ali Erbaş, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinden yapımına devam edilen Üniversite Camisi’nde incelemede bulundular.

İş adamı Ergin Karlıbel tarafından Ordu Üniversitesine bağışlanan araziye yapılan ve tamamı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca yaptırılan caminin inşasına devam ediliyor. 2013 yılında temeli atılan ve toplam alanı bin 800 metrekare olan 4 adet halka ve öğrencilere açık tam donanımlı sınıfı bulunan caminin kurşun kaplamaları yapılarak camları takıldı. Mihrap ve minberleri hazırlanan caminin nakkaş işlerine devam ediliyor. Hem üniversite personelinin hem de öğrencilerin rahatlıkla ulaşabilecekleri ve birçok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde projelendirilen caminin 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hizmete açılması planlanıyor.