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06 Ocak 2017 15:56

ODÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğünden örnek protokol

ODÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğünden örnek protokol

06 Ocak 2017 15:56

Ordu Üniversitesi (ODÜ) İlahiyat Fakültesi ile Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı.
ODÜ Rektörü ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş arasında imzalanan protokol ile tüm temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması amaçlanıyor. Protokol ile akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı verilmesi, din eğitimi ve öğretiminde ortak aklın verilerinden yararlanılması hedefleniyor.
Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, ODÜ ile olumlu ve yapıcı bir iş birliği oluşturduklarını belirtti.
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç da evrensel bilime olan katkılarının yanı sıra bölgesel sorunların giderilmesinde de önemli katkılar sağlayan üniversitelerin tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ortaklaşa gerçekleştireceği Eğitim İşbirliği Protokolü’nün ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim sistemine önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.
Yarılgaç, “Üniversitemiz bütün kurum ve kuruluşlara her türlü katkı ve desteği sağlayarak iş birliklerine devam edecektir. Böylesi bir işbirliği ile eğitim sistemindeki niteliğin artmasına vesile olmaktan ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hizmet etmekten duyduğumuz kıvancı belirtmek isterim. İmzalanan protokolün kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.



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