ODÜ Rektörlük Binası Eylül’de hizmete girecek

Sözleşme bedeli yaklaşık 13 milyon 500 bin TL olan ve 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan rektörlük binası 15 dönümlük yaklaşık bin 700 metrekarelik peyzaj alanı üzerine inşa edildi. 110 araçlık otoparkı binaya ulaşım için araç yolu ve yürüyüş yolları ve yeşil alanlardan oluşan hizmet binası bodrum dâhil 8 kattan oluşuyor. Rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreterlik birimlerinin hizmet vereceği en üst katta 150 metrekarelik modern senato odası yer alırken tüm daire başkanlıklarının bulunacağı diğer katlarda 20-50 metrekare arasında 185 adet ofis, depo ve çalışma salonları bulunuyor. Ayrıca binada tüm birimlere hizmet edecek şekilde 150 metrekarelik genel amaçlı toplantı salonu ve 160 metrekarelik kafeterya yer alıyor.

Bu kapsamda 2018 yılının ortalarında hizmete girmesi planlanan ve yapımına aralıksız devam edilen binanın betonarme kısmı tamamlanarak iç kısımda sıva imalatları bitirildi. Bununla birlikte merdivenler, mermer ve granit ile kaplanarak asma tavan içinden geçen havalandırma, yangın sitemine ait tüm sitemler, asansörler, bodrum katta bulunan su deposu ve kazan dairesi imalatları tamamlandı. Boya yapımı ve seramik kaplamasına yeni başlanan ve iç kısmı yüzde 70 oranında bitirilen binanın bu yıl Eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.