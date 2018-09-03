ODÜ rektörlük binası gün sayıyor

Dr. Tarık Yarılgaç, yapımında sona yaklaşılan rektörlük binasında incelemelerde bulundu.

Kapalı alan kapasitesini her geçen dönem artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi, modern yönetim anlayışını yüzde 90’ı tamamlanan yeni binasında sürdürmeye devam edecek. Bu kapsamda ODÜ Cumhuriyet Yerleşkesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve tamamlanmasında sona gelinen rektörlük hizmet binası tüm idari birimlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

8 kat ve 177 ofis

14 bin metrekarelik kapalı alana sahip olup 21255 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen yeni hizmet binası bodrum dâhil 8 kattan oluşuyor. 132 araçlık otoparka, 13 bin metrekare yeşil alana sahip olan binada, 18 metrekare ile 37 metrekarelik aralığında alan büyüklüğüne sahip 177 adet ofis,147 metrekareden oluşan senato ve 158 kişi kapasiteli toplantı odasına yer verildi. Buna ek olarak 160 metrekarelik bir kafeteryanın da yer aldığı binada 5 bin metrekare granit seramik kaplama ve 6 bin metrekare de laminat kaplama yapıldı.

Yapımında sona gelinen hizmet binasında incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Modern yönetim ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan ve çağın yönetişim kültürüne uygun yeni rektörlük binamızla Ordu Üniversitesi olarak bölgesine örnek olabilecek ve bütün ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte bir proje oluşturma gayreti içerisinde olduk. Neredeyse tamamlanma durumuna gelen yeni hizmet binamızın insan odaklı, kaliteli ve üstün yönetim anlayışımıza sağlayacağı mekânsal desteğine önem vermekteyiz. Dinamik bir gelişim örneği sergileyen Üniversitemiz, yürüttüğü önemli bilimsel projelerle ve nitelikli bilgilerle donanmış gençler yetiştirme noktasında Ülkemizin yarınlarına hizmet etme sorumluluğu ile hem alt yapı hem de bilimsel çerçevede plan ve projelerini yaşama geçirmeye devam etmektedir. Bu sorumluluğun farkındalığıyla yeni rektörlük binamız ile bölgeye örnek olabilecek ve bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir proje oluşturduk” dedi.