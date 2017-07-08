ODÜ Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Müzik dinletisi ve Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı tanıtım filmiyle başlayan program, protokol konuşmaları ve Tıp Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Yeşim Su Karadeniz’in yaş kütüğüne isminin çakılmasıyla devam etti.

Mezuniyet töreninde konuşan Aordu Valisi Seddar Yavuz, mezun olan öğrencilere ve ailelerine hitap etti. Vali Yavuz, ”Uzun bir yolu tamamlayarak geldiniz ve bugün mezun oldunuz. Ben de 4 çocuk babası ve yetiştiricisi olarak, şimdi ailelerin sıkıntılarını, dertlerini, onların yaşadığı sevinci ve gururu da çok iyi anlıyorum. Sizlerin de mutluluğunu gözlerinizden okuyorum. Özellikle anne ve babaları tebrik ediyorum ve kutluyorum ki, böyle pırıl pırıl gençleri milletimize kazandırdıkları için. Sizlere de teşekkür ediyorum anne-babanızı böylesine gururlandırdınız ve gözyaşlarına boğdunuz” diyerek, öğrencileri yetiştiren üniversite yönetimine de teşekkür etti.

“Gurur Duyuyorum”

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ise konuşmasında, ”6 yıl çabuk geçti. Bizler de hem heyecanlanıyor, hem gurur duyuyor, hem de hüzünleniyoruz. Ama bir o kadar da mutluyuz. Pırıl pırıl gençlerimizi Türk hekimliğine, vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet etmek üzere bugün yolcu ediyoruz. Hepinizi kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak ilk öğrenci kabulüne 2011 - 2012 eğitim öğretim yılında 37 öğrenci ile başladıklarını söyleyen ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Noyan, ODÜ Tıp Fakültesinde 150 kız, 152 erkek olmak üzere toplam 302 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerden 12 tanesinin ise yabancı uyruklu olduğunu ifade etti.

Dönem birincisi Yeşim Su Karadeniz de törende yaptığı konuşmada, “Bugün, dünyanın en zor ve özveri isteyen kutsal mesleklerinden birisi olan hekimlik ile taçlandırılan zorlu, yorucu ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan 6 yılın sonuna gelmiş olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İyi birer hekim olarak yetişmemizde katkısı olan, öğretme hevesi ile emeklerini bizden esirgemeyen bütün hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösteri sunuldu. Programda, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı dönem birincisi Dr. Yeşim Su Karadeniz’e Vali Seddar Yavuz, dönem ikincisi Dr. Esen Çakmak’a ODÜ Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç ve dönem üçüncüsü Dr.Burcu Binici’ye Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından ödülleri verilerek, diplomalarının takdimi yapıldı.

Bu yıl ilk mezun olan 34 öğrenci toplu olarak ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tevfik Noyan ile birlikte Hipokrat yemini ederek, mesleğe adım attılar. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. dönem mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atma ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, Vali Seddar Yavuz, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Noyan, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ODÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.