ODÜ Tıp Fakültesinde ‘beyaz önlük' sevinci

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesine 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ‘Beyaz Önlük Giyme' töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan, Prof. Dr. Fikri Balta, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanlarının hazırladığı müzik dinletisinin ardından Tıp Fakültesine en yüksek puan ile yerleşen Muhammet Kutluhan Arpacı yaptığı konuşmasında, “Hekimlik insanlık tarihi boyunca en kutsal mesleklerden biri olmuştur. Biz tıbbiyeliler olarak bunun farkındayız” dedi.

Tıp Fakültesi intörn öğrencisi Dr. Merve Bingöl, “Beyaz önlük bir doktorluk üniforması değil, aslında bir sorumluluktur. Her yönüyle insani, vicdani, ahlaki olarak bir sorumluluktur ki bunun yükünü taşıyabilmek gerekir. Bu sorumluluğu ancak bilgi ve becerimizle taşıyabiliriz. Bilgi ve beceri içinse okumak daha fazla okumak, çalışmak daha fazla çalışmak gerekir. İyi bir tıp eğitimi donanımlı bir kadrodan ve hastaneden geçmektedir. Evet, yeterli bir hastanemiz yok fakat bizlere daha stajyer öğrenciyken bile meslektaşı nazarıyla bakan elinden geldiğince yardımcı olan hocalarıma gösterdikleri ilgiden ötürü eksiklik hissettirmedikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hekimin hastalarla konuşması muayene sonucundan daha önemlidir”

ODÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Tevfik Noyan da fakültede halen 200'ü kız, 204'ü erkek olmak üzere toplam 404 öğrencinin öğrenim gördüğünü, beyaz önlük giyen öğrenci sayısının 44'ü kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 96 öğrenci olduğunu belirtti.

Hekimliğin bir bilim olduğu kadar aynı zamanda bir sanat da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tevfik Noyan, “Bugün modern tıp eğitimi hala usta-çırak eğitimi temeline dayanmaktadır. Tıp doktorluğu hiçbir ayrım gözetmeksizin, başka özelliğine bakmaksızın sırf insan olarak yaratılmış olmakla kutsal addederek ona yaklaşım sanatıdır. Böylesine ciddi manevi ve insani yükümlülüğü içerisinde bulunduran bir meslektir. Günümüzde teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla ilerlemektedir. Bu gelişmelerin sağlık alanında tanı koyma ve tedavi etme konusundaki katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Gerçek işi insanları hastalıktan korumak ve tedavi ederek iyileştirmek olan hekim adayları olarak, insanların ruhlarındaki derinliklere yalnızca sevgiyle dokunarak ulaşılabileceğini ve hastalarla konuşup onları tanımanın, nasıl bir hayatları olduğunu bilmenin bir muayenenin sonuçlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Teknoloji hekimi hastadan uzaklaştırıyor”

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, konuşmasında önemli bir konuya dikkat çekti. Hekimin hastasıyla yakın ilişki halinde olması gerektiğine dikkat çeken Yarılgaç, “Giderek gelişen teknoloji hekimi hastadan uzaklaştırmaktadır. Eğer hekim hastayla arasına makinelerin girmesine izin verirse, iyileştirici etkilerinin gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Doğru bir şekilde yapılan fizik muayene, hekime olan güveni güçlendirir” dedi.

Rektör Yarılgaç, “Tıp Fakültesi akademisyenleri büyük bir gayret, özveri ve çaba ile hem sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmekte hem de asistan ve öğrencilerimizin en yeni bilgi ve yüksek klinik becerilere sahip hekimler olarak yetişmeleri için büyük çaba göstermektedir. Tüm öğretim üyesi arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarının fedakarca gerçekleştirdikleri büyük hizmetlerden dolayı huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler hem sağlık hizmeti, hem eğitim-öğretim faaliyetleri hem de akademik ilerlemeniz için gerekli bilimsel çalışmalarınızı azim ve özveriyle gerçekleştiriyorsunuz. Bu duygu ve düşünceler ile siz değerli öğrencilerimize eğitim yaşamınızda ve mesleki hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, Tıp Fakültesine 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlükleri giydirilmesiyle sona erdi. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan, Prof. Dr. Fikri Balta, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Erbil, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.