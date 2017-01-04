ODÜ yemekhanesi açıldı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte Binası yanında yer alan akademik ve idari personel yemekhanesi hizmete açıldı.

Üniversite personelinin daha iyi koşullarda hizmet almasını sağlamak için faaliyete geçirilen ve iki ayrı bölümden oluşan yemekhanenin toplamda 400 kişilik kapasitesi bulunuyor. 912 metrekarelik alandan oluşan yemekhanenin idari personele ayrılan 456 metrekarelik birinci katında depolama alanı ve lavabolar, 456 metrekareden oluşan ikinci katında akademik personel bölümü ve 45 metrekarelik misafir bölümü yer alıyor.

Faaliyete geçen yemekhanede incelemelerde bulunan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Cumhuriyet Yerleşkemiz akademik ve idari personel, öğrenci yoğunluğu bakımından kalabalık bir yerleşke. Dolayısıyla Yerleşkemiz içerisinde hizmet verilen alanların genişletilmesi gerekmektedir. Biz de bu hizmet alanlarının genişletilmesi ihtiyacı doğrultusunda Yerleşkemize yeni bir akademik ve idari personel yemekhanesi kazandırdık. Her türlü detayın düşünüldüğü bu yemekhanenin Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.