ODÜ yeni öğrencilerini karşılıyor

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan kayıt işleminin ardından ODÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla adayların zorluk çekmeden en hızlı şekilde kayıt yaptırmalarına yardımcı olunurken aynı zamanda adayların üniversite tarafından tahsis edilen araçlarla öğrencilerin yerleştikleri fakülte binalarına kadar ulaşımı sağlanıyor.

YÖK tarafından ilk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan e-kayıt sistemi bu yıl da öğrencilerin üniversiteye gitmeden kayıt yaptırmalarına imkan sağlıyor. ODÜ 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yerleşen öğrenciler PTT şubelerinden edinilen e-devlet şifresi ile 3-5 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yaptırabilecekler. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt tarihlerinde Üniversiteye gelmelerine gerek olmayıp e-kayıt sistemini kullanmayan ya da kullanamayan öğrencilerin ise yerleştikleri üniversitenin ilgili fakültesi, yüksekokulu veya meslek yüksekokuluna giderek 03-07 Eylül tarihleri arasında şahsen başvuru ile kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor.