ODÜ'de 23 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Birinci sınıf öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum sağlama sürecine katkıda bulunmak ve aidiyet duygusunu oluşturmak amacıyla düzenlenen oryantasyon seminerleriyle yeni döneme giriş yapan ODÜ, teknolojinin ve modern çağın tüm gereksinimlerinin bulunduğu, dünya standartlarında kaliteli alt yapı koşullarına sahip eğitim alanları ile 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrencileriyle buluştu.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ODÜ kampüsünün 24 saat yaşayan kampüs haline geldiğini belirtti. Genç ve dinamik yapısıyla kurulduğu günden bugüne hem akademik hem de fiziki manada büyümeye devam eden üniversitenin uluslararası standartlardaki yapıları, özgün mimarisi, çevre düzenlenmesi ile öğrencilerine ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim ve yaşam ortamı sunmaya devam ettiğini belirten Yarılgaç, “Bilgisayar-bilişim alt yapısı, geniş-bant internet bağlantısı ve zengin kütüphane olanaklarıyla örnek bir üniversite konumunda olan üniversitemiz, Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarla da öğrencilere ulaşım ve zaman açısından kolaylık sağlayarak her türlü konforun olduğu modern yaşam ve çalışma olanağı sunmaktadır” dedi.

140 laboratuvarı var

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağdaş eğitimin gerektirdiği her türlü imkana sahip mekanlarda sürdürebilmek için yoğun bir şekilde çalışan ODÜ'nün sahip olduğu bilimsel alt yapısı ile öğrencilerine daha donanımlı alanlarda çalışma imkanı sunduğunu da dile getiren Yarılgaç, şöyle konuştu: ”Üniversitemiz 140 laboratuvarıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yürütürken araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte elemanlar yetiştirerek gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla toplum yararına sunduğu eğitime yönelik hizmetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesinde bulunan 57 bin 269 basılı ve 200 bin elektronik kitap ile öğrenciler için gerekli olan araştırma ortamı sunulmaktadır. Öğrencilerin sağlık, kültür, spor ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanarak sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetleri sunmak ve onları ruhsal-bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışmak, dinlenme ve nitelikli eğlenme alışkanlıkları kazandırma amacını taşıyan üniversitemiz 31 öğrenci kulübü ile gerçekleştirdiği etkinliklerle faaliyetlerini sürdürmektedir.”

Öğrenciler memnun

Yarılgaç, her yıl artan öğrenci memnuniyetinden de mutlu olduklarını kaydederek şu bilgileri verdi:

”Öğrencilerin üniversitelerindeki eğitim ve öğretimden, bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden, üniversitenin yönetim ve işleyişinden memnuniyetleri, üniversitelerindeki öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden, kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetlerini araştıran Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'na (TÜMA) göre üniversitemiz 109 devlet üniversitesi arasındaki yerini bir önceki yıla göre 10 basamak yükselterek 41'inci sıraya taşımıştır. Üniversitemizin yerleşkeleri, modern eğitim hizmet binaları, laboratuvarları, araştırma merkezleri, sosyal alanları ve nitelikli eğitim anlayışıyla bugün ulaştığı seviyeye gelmesi, hiç şüphesiz siz değerli akademisyenlerimiz ve idari personelimizle oluşturduğumuz sinerji ve ortak çalışmaların ürünüdür. Bu başarıda emeği bulunan, çalışmalarımıza katkı sunan başta akademik personelimize, idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi manevi destek veren tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”