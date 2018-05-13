ODÜ’de ’Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi’ toplantısı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi’nin düzenlemiş olduğu ilk bölgesel eğitim toplantısı, ODÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü ODÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Öğretim Üyesi Dr. Alper Çıraklı’nın yaptığı toplantı iki oturumda gerçekleşti. Toplantıda, ayak baş parmak kemik çıkıntısının (Halluks valgus) güncel tedavisi, alanında uzman ortopedik cerrahlar tarafından tartışıldı.

Ordu Üniversitesi Akyazı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba Şaziye Özcan, TOTBİD Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi Başkanı Doç. Dr. Kaan Irgıt, Prof. Dr. Tanıl Esemenli, Prof. Dr. Tahir Öğüt ve çevre illerden ortopedi ve travmatoloji uzmanları katıldı.