ODÜ’de “başarılı olmanın sırrı" anlatıldı

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, gençlere başarılı olmanın yolunun ‘başarıya odaklanmak’ olduğunu belirterek, “Eğer ‘ben bunu başarırım’ derseniz o işi başarırsınız” dedi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, gençlere başarılı olmanın tavsiyelerinde bulundu. Başarının büyülü bir kelime olduğunu söyleyen Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, “Başarı belirlenen bir hedefe gitmenin adıdır. Onun için günlük hayatımızda başarılı olmak isteriz. Başarının altını üstünü doldurmazsak, başarıda toplam kaliteyi düşünmezsek, sadece tek başına başarı olarak düşünürsek başarı insana mutluluk getirmez. Başarı çok şeydir ama başarı her şey değildir” diye konuştu.

Akademik başarıda en önemli şeyin oturmak ve yoğunlaşmak olduğuna vurgu yapan Şen, “Başarıda şu iki sözü hiç unutmayın: Ben bunu yaparım ve ben bunu yapamam. Ben bunu yaparım dediğinizde önünüze dünya kadar kapı açılır. Hayatta başarılmayacak hiçbir iş yoktur, başarıya kadar çalışmak kaydıyla. Başarıya giderken usul esastan önce gelir. Başarının önündeki en büyük engel ise ‘ben bunu yapamam’ cümlesidir. ’Yapamam’ dediğinizde bütün kapılar kapanır” şeklinde konuştu.



“Aldığınız diplomaya yakışmış olmanız gerekir”

Prof. Dr. Şen konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Başarının 4 unsuru vardır. Başarıya odaklanan kişinin olması lazım, hedeflerin modüler olması lazım, yoğunlaşmak lazım, usulü iyi seçmek lazım. Geçici başarıların peşinde olmayın başarı kalıcı olmalı ve bize yakışır olmalı. Biz fakülte mezunuysak aldığımız diplomaya yakışmış olmamız lazım. Diyelim ki akademik hayatta kendimize profesör olmayı hedefledik, iyi bir profesör olabilmek için o profesörlüğün içini doldurmamız lazım. Biz kendi mesleğimizde örnek alınabilir olmazsak kimse bizim mesleğimize özenmez. Mesleğimizin hakkını verirsek herkes bize özenir. Başarısızlık hedefe ulaşamamanın bir adıdır. Başarının yerini yapmazsak başarısızlık başarının arkadaşıdır. Hayatımızın her alanında başarılı olma sevdasına düşersek bu mümkün değildir.”

Konferansa ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fikri Balta, Prof. Dr. Ş. Metin Kara, Prof. Dr. Tevfik Noyan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’e teşekkür belgesi takdim etti.