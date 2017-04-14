ODÜ’den 10 otomotiv firması ile ortak anlaşma

Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Turizm Uygulama Restoranında gerçekleştirilen ve üniversite sanayi işbirliği açısından büyük önem taşıyan uygulamalı eğitim-öğretim işbirliği protokolü imza törenine, Ordu Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, TBMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Göksel Kaya ve otomotiv firmalarını temsilen Ateş Otomotiv, Bayram Otomotiv, Tunalar Otomotiv, Kayahan Otomotiv, Akten Otomotiv, Ford Altaş, Köy Otomotiv, Nasuhbeyoğlu, Autoking Ordu ve Baştuğ Otomotiv yetkili müdürleri katıldı.

Protokol imza töreninin açılış konuşmasını yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mithat Akgün, Meslek Yüksekokulu bünyesinde uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına atılmak isteyen gençlere staj ve istihdam imkanı sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Protokolün, üniversite-sanayi işbirliği açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, “Üniversite-sanayi işbirliği, üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için yaptıkları sistemli çalışmalar bütünüdür. Üniversitelerin temel misyonu olan eğitim faaliyetlerine araştırma faaliyetinin de bir işlev olarak eklenmesi, üniversitelerin geçirdikleri ilk akademik devrim olarak nitelendirilebilir. Biz de kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencilerimize kazandırdığımız bilimsel uygulamaların sanayiye aktarılmasına son derece önem veriyoruz. Bu bağlamda, 2013 yılından beri yürüttüğümüz uygulamalı eğitim faaliyetini bu yıl da tekrarlayacağız. 4 yıldır yürüttüğümüz bu faaliyetten son derece iyi dönüşler aldık ve uygulamayı her yıl geliştirerek sektörle öğrencilerimiz arasındaki ilişkinin artmasına katkı sağladık. 2013 yılında 7 firma ile başlattığımız uygulama bu yıl 10 firma ile devam etmektedir. Katılımcı tüm firmalara teşekkür ederek uygulamanın öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İş birliği gerçekleştirilen firmaların mevcut teknik donanım ve personellerinden istifade ederek daha donanımlı otomotiv teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bu protokolde öğrenciler 24 Nisan-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında haftada 2 gün uygulamalı eğitimden faydalanarak pratik eğitimlerini de pekiştirme fırsatı bulacaklar.