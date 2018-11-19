Öğrenciler 2 bin kitap topladı

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin yaptığı açıklamada, “Fatsa Gençlik Merkezi gönüllü gençleri bu ve buna benzer sosyal sorumluluk projelerini her daim gönüllü olarak devam edeceğiz. Yaşadığımız bölgede gençler olarak bir katkı ve fayda sağlayabiliyorsan amacımıza ulaşıyoruz demektir. İnsanlar tek başına yaşayamazlar paylaşımın ve etkiletişimin olması şart. İyiyi güzeli sevinci paylaştığımız gibi yokluğu imkansızlığı üzüntüyü de paylaşmaya talibiz. Biz gençler olarak bu gibi etkinlikler gerçekleştirdikçe yaşama ve insan olma gayemizi tekrar hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Buna vesile olan Fatsa Gençlik Merkezimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.