Öğrenciler 28 projeyi sergiledi

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren okul müdürü Şinasi Karataş, “Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile 28 farklı projeyi gelen konuklara sunarak bilgi verdiler. Güzel projeleri öğrencilerimiz sundular. Okulumuz adına önemli bir TÜBİTAK çalışması oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul bahçesinde gerçekleşen bilim fuarına Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akyol, Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, okul müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılan kişiler proje yürütücüsü Murat Yeşiltaş eşliğinde öğrencilerin bilim fuarında sergiledikleri 28 adet projeyi incelediler ve öğrencilerden bilgi aldılar. Bilim fuarının açılışı gelen konuklara ikramlar ile son buldu.