Öğrencilerden Engelliler Haftası etkinliği

Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda öğrenciler şiirler okurken verdikleri konserle keyif dolu dakikalar yaşattı.

Ünye’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ve mahalle ile aynı adı taşıyan okulda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi. Özel sınıf öğrencilerinden Yunus Emre Öztürk, "Toplumun her alanında engelli arkadaşlarımıza yer vermek gerekir. Çalışabilecekleri iş imkanları sağlanmalıdır. Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de engelli arkadaşlarımız korunur. Engelli arkadaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olalım. Unutmayalım ki her sağlıklı, bir engelli adayıdır" dedi.

Süperstar Mertcan’a büyük ilgi

Okulun 7. sınıf öğrencisi Mertcan Uygun söylediği "Aşk bodrumda yaşanıyor güzelim" şarkısı ile öğrencilerin kalbinde taht kurdu. Şarkı boyunca sergilediği performans okulun bahçesinde tezahürat ve alkışlara neden olurken arkadaşlarının ısrarları nedeniyle Mertcan şarkısını üç kez tekrarladı. Öğrenciler Mertcan ile coşarken şarkının sonunda Mertcan’ı alkış yağmuruna tuttular.

El emekleri görücüde

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle yıl boyunca yaptığı el işi eserleri sergiledi. Ahşap mumluk biblo, fotoğraf çerçevesi, ayna gibi el emeği eserler yine öğrenciler arkadaşları tarafından büyük beğeni ile incelendi. Satışın da yapıldığı sergide elde edilen gelirin yine özel eğitim sınıfında öğrencilerin ihtiyaçlarına kullanılacağı öğrenildi.

Müdürden özel sınıfa jest

Programın sonunda ise son sürpriz Okul Müdürü Kadir Pamuk’tan geldi. Öğrencilerin emeklerini yakından takip eden Müdür Pamuk hazırlattığı pastayı sergi salonuna getirtirken öğrenciler müdürleriyle birlikte mumları söndürdü.