Öğrencilerden kan bağışı etkinliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen kan bağışı kampanyasına Fatsalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Eceler Eyvanında gerçekleşen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler kan bağışı yapan vatandaşlara ikramda bulundu.

Her yıl kan bağışı etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür eden Kızılay Doktoru Ünal Keskinoğlu, “Öğrencilerimizin duyarlı davranışları gerçekten çok anlamlı. Her yıl olarak kan bağışı kampanyalarını gerçekleştirerek vatandaşlardan kan alıyoruz. Gönüllü bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kan ulaştırıyoruz. Havaların soğuması ile kan bağışında düşüklük oluyordu. Bu kampanya ile Kızılay'a kan veren sayısı arttı” dedi.

Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları da kan bağışı kampanyası düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.