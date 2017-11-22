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22 Kasım 2017 14:04

Öğrencilerden kan bağışı

Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kan bağışında bulundu.

Öğrencilerden kan bağışı

22 Kasım 2017 14:04


Lise, kan bağışında farkındalığı arttırmak amacıyla, öğrenci ve velileri ile birlikte yürüttükleri kan bağış kampanyasının 7’ncisini düzenledi. “Kan Bağışı Can Bağışı” adlı kampanya ile yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 170 ünite kan toplanırken, kapanışla birlikte bu sayının 500 ünite kan olması bekleniyor. Okulun edebiyat öğretmeni olan ve aynı zamanda okulun sosyal faaliyetleriyle ilgilenen Refahaddin Kara, kan bağışı konusunda Türkiye çapında güzel çalışma yapan okullardan bir tanesiyiz. Şu an 7’ncisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamız da öğrencilerimiz ve ailelerimizle beraber yoğun bir katılım var. Şu an beklentimiz 500 ünite kan bağışının geçmesini hedefliyoruz. Daha önceki kan bağışı kampanyamızda yoğun bir ilgi gördük. Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve tamamen öğrencilerimizin desteğiyle beraber yürüttüğümüz kan bağışı etkinliğimizi gün boyunca devam ettireceğiz” dedi.


Yaklaşık 40 öğrencinin görev yaptığı kan bağışı kampanyasına Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal da katılarak kan bağışında bulundu.




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