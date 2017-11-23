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23 Kasım 2017 12:56

Öğretmek için öğrendiler

Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri Karadeniz’de ilk ve tek olan Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdiler.

Öğretmek için öğrendiler

23 Kasım 2017 12:56


Somut ve somut olmayan kültürel mirasların aktarıldığı müzenin konukları her geçen gün artarken ziyaretçi sayısı da 1 yılı aşkın sürede de 30 bini aşmış bulunuyor. Halkbilimci İhsan Akbulut tarafından karşılanan ziyaretçiler, geleneksel oyunlar, Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddahlık, ebru sanatı gibi aktiviteler ile müzede aktif ve katılımcı rol alarak, geçmişteki bir zaman tünelinde yolculuk ediyorlar.


Müze gezisinden çok memnun kalan öğrenci ve öğretmenler anı defterine düşüncelerini yazarken, Yrd. Doç. Hatice Darga, "Görsel sanatlar eğitimi dersi amaçlarından biri; çocuklara sanatın ögelerini kullanarak tarihi ve kültürel değerlerimizi aktarmaktır. Okul öncesi öğretmen adaylarının bunu önce kendilerinin deneyimleyip çocuklara nasıl aktarabileceği ile ilgili bakış açısı kazanmaları amacıyla gezi programı kapsamında Yaşayan Kültürel Miras Müzesini ziyaret ettik. Müzede günümüzde kullanılmayan, sanatsal değeri olan nesne ve araçların yanında, geleneksel oyunları, ortaoyunu, Hacivat-Karagöz, meddahlık geleneğiyle uzmanlar aracığıyla etkileşime girme olanağı bulduk. Bugün buraya Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri ile geldik ve unutulmaz bir kültürel yolculuk yaptık. Böylesi bir hizmeti Ünye’ye kazandıran Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.




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