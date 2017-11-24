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24 Kasım 2017 15:39

Öğretmenler için koştular

“24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla düzenlenen Atletizm İl Birinciliği yarışmaları Fatsa ilçesinde yapıldı.

Öğretmenler için koştular

24 Kasım 2017 15:39


Yarışamaya Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Şahin, Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Özyurt ve çok sayıda katıldı.


Fatsa, Altınordu, Kumru, Korgan, Gürgentepe, Gölköy ilçelerinden toplam 224 sporcunun katıldığı yarışma Fatsa’nın yenilenen Atletizm pistinin ilk müsabakası oldu. Çok çekişmeli geçen müsabakalar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapıldı.


Yarışma ile ilgili bilgi veren Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, “Yarışmanın öğretmenler günü ile ilgili olması bizi oldukça mutlu etti. Biz öğretmenlerimize çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimizi şekillendiren ve gelecek kuşaklara taşıyacak insanlardır. Onlara ne kadar değer versek azdır. Sporcularımız da öğretmenlere değer veriyorlar ki bu kadar soğuk hava da onlar için düzenlenen yarışmada yarışıyorlar. Baktığımızda çok güzel yarışmalar oldu. Sporcularımızın performansları oldukça güzeldi. Atletizm, Ordu’da gelişiyor. Eskiden birkaç ilçede birkaç sporcuyla yapılan yarışmalardan 200’lerde ve değişik ilçelerde yapılan yarışmalara dönüştü. İnşallah gelecekte Ordu atletizm Türkiye şampiyonalarında kürsülerde olan bir il olacağına inanıyorum” dedi.




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