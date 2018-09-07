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07 Eylül 2018 14:54

Öğretmenlere trafik eğitimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan öğretmenlere Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince trafik eğitimi verildi.

Öğretmenlere trafik eğitimi

07 Eylül 2018 14:54


Fatsa Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşen eğitimlerde görevli trafik polisi Selami Yıldırım öğretmenlere, trafik eğitimi ilgili seminer verdi. İçişleri Bakanlığının 100 gün eylem planı çerçevesinde trafik kazalarını en aza indirebilmek için öğretmenlere yönelik Fatsa’da ki ilk, orta, lise, Anaokulu ve özel eğitim öğretmenlerine verilen seminerde bilgileri aktaran Polis Memuru Selami Yıldırım, “Toplamda 400 öğretmene seminer vereceğim. İlçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi ve diğer temel bilgileri aktaracağım. Seminer öğretmenlerimiz açısından son derece verimli geçiyor” dedi.




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