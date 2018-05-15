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15 Mayıs 2018 15:16

Oktay Çanak: “İsrail terör devletidir”

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla 60 Filistinlinin şehit edilmesi ve 2 bin 700’ü aşkın kişinin yaralanmasına sert tepki göstererek, “Zalim zulümle âbâd olmaz.

Oktay Çanak: “İsrail terör devletidir”

15 Mayıs 2018 15:16

Ölen öldüğüyle, öldüren öldürdüğüyle kalmaz” dedi.


İsrail’in uzun bir süredir Filistin’e terör estirdiğini, bu sebeple bir terör devleti haline geldiğini belirten Milletvekili Oktay Çanak, Kudüs’teki olayın provokatörünün ABD olduğuna dikkat çekti. Çanak, “ABD, YPG/PYD ile DEAŞ’a karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl el altından yüzlerce tır silah gönderip işbirliği yapıyorsa, İsrail’le de işbirliği yaparak provokatörlük yapmıştır. Filistinlilere yapılan bir soykırımdır. İsrail, yaptığı bu soykırımı ilk defa yapmıyor. Ta 1948’den itibaren bu işgal devam etmektedir. Küçüle küçüle küçüle, Filistin bir avuç yerde kaldı. Şimdi de buradan atma gayreti içindeler. Ama unutulmasın ki, Zalim zulümle âbâd olmaz. Ölen öldüğüyle, öldüren öldürdüğüyle kalmaz” diye konuştu.



“Çanakkale’de Filistinli şehitler var”


Milletvekili Çanak, İslam İşbirliği Teşkilatının ve dünya Müslümanlarının bu olaya sessiz kalmasını da eleştirerek, “Bugün Filistinli kardeşlerimiz İsrail terör devleti tarafından katledilirken Kudüs için cesaret gösteremeyeler tarihe altın harflerle korkak olarak geçeceklerdir. Zulme rıza zulümdür. Zalimlerin yanında yer alamayız. Filistin davası bizim davamızdır. Çanakkale’de şehitleri bulunan Filistinlilere asla sırtımızı dönmeyeceğiz” şeklinde konuştu.




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