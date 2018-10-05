Okul bahçelerine ve mahallelere köpek evleri

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli ile birlikte Bolaman İlköğretim Okuluna giderek köpek besi evi teslimini gerçekleştirdiler.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu burada yaptığı konuşmada, hayvanları koruma nedeniyle farkındalık oluşturmak için bu faaliyeti yaptıklarını belirterek, “Bundan sonra bizden talep olan okullarımıza ve mahallelerimize köpek besi evi koyacağız” dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli ise köpek besi evi konusunun Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'nin fikri olduğunu ifade ederek, “Bu nedenle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü köpekler de bir canlı ve yaşama hakkı onların da var. Köpek besi evleri ilçemizde bir ihtiyaçtı” diye konuştu.