Okul kantinlerine sıkı denetim

Ordu'da 2018 yılı içerisinde okullarda bulunan kantin ve yemekhanelere toplam 635 adet denetim gerçekleştirildi.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, okulların açıldığı tarihten bugüne kadar eğitim veren okullarda bulunan kantin ve yemekhaneler ile birlikte okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik 164 adet denetim yapıldığını belirtti. Bu denetimlerle birlikte 2018 yılında toplam 635 adet denetim gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Aynı zamanda, öğrencilerimize yemek hizmeti vermek amacıyla hazır yemek ve tabldot yemek faaliyeti gösteren yemek fabrikalarında da kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir. İl genelinde yemek üretimi faaliyeti gösteren 35 gıda işletmesi olup bu işletmelere yönelik 2018 yılında 105 adet denetim yapılmıştır. Ayrıca denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 36 adet çeşitli yemek numunesi alınmıştır" dedi.

Denetimlerin yanı sıra öğretmenlerinde denetim yaptığını vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“538 öğretmenimize gıda güvenilirliği ve gıda hijyeni konularında bilgi verilmiştir. Bu öğretmenlerimiz, bulundukları okullardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin denetimlerini yaparak, yapılan denetimlerle ilgili tespitlerini İl-İlçe Müdürlüklerimiz ile paylaşmaktadırlar. Bunun yanında, gıda hijyeni konusunda sektör çalışanlarının eğitimine de ağırlık verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerinde çalışan toplam bin 168 kişiye eğitim verilmiştir. Aynı zamanda 2018 yılında bugüne kadar 11 bin 400 öğrencimize gıda güvenliği konusunda eğitimler verilmiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek her insanın en temel hakkıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalar aralıksız devam edecektir" diye konuştu.