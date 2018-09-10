Okul öncesi sağlık kontrollerine dikkat:

Melih Cevdet Çetinkaya, çocukların okula başlamadan önce sağlıklı bir okul dönemi geçirmeleri için mutlaka yapılması gereken sağlık kontrolleri olduğunu belirtti.

Tüm yurtta ders zilinin çalmasına bir haftadan az bir süre kalırken, öğrenciler ve veliler hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Medicalpark Ordu Hastanesi Melih Cevdet Çetinkaya, hazırlıkların arasında çocukların okula başlamadan önce sağlıklı bir okul dönemi geçirmeleri için mutlaka yapılması gereken sağlık kontrolleri olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Uzman Dr. Melih Cevdet Kaya, okul çağındaki bütün çocukların olabilecek en iyi bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmasını sağlamak ve sürdürmek, okul çocuklarının sağlıklı bir çevrede gelişimini sağlamak, çocukların, ailelerin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Okula başlamadan önce çocukların sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerektiğini söyleyen Medicalpark Ordu Hastanesi Melih Cevdet Çetinkaya, “Bazen ufak bir muayene bile olabilecek birçok hastalık hakkında bize ipucu verebilir. Laboratuvar testleri ile gelişebilecek çeşitli hastalıklar, sakatlıklar, büyüme-gelişme geriliği erkenden tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. Yapılacak labaratuvar testlerinde özellikle kan düzeyini gösteren hemogram, karaciğer böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri, vitamin D ve dikkat eksikliği düşünülen çocuklarda vitamin B 12 mutlaka bakılmalıdır” dedi.

Medicalpark Ordu Hastanesi Melih Cevdet Çetinkaya, okul öncesi yapılması gereken kontrol başlıkları ve sebeplerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı:

"1- Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları tarafından tam fizik muayene yapılarak çocuğun büyüme ve gelişme açısından değerlendirilmesi sağlıklı bir okul dönemi geçirmesi için önemlidir.

2- Diş Kontrolü: Her çocuk okul öncesi dönemde mutlaka diş hekimine götürülmeli, diş çürükleri tedavi edilmeli. Anne babaların ağız ve diş bakımı konusunda çocuklarına iyi örnek olmalıdır.

3- İşitme Testi: Çocuklarda hafif orta derecede işitme azlıkları çoğunlukla fark edilmeyen ancak önemli bir sağlık sorunudur. İşitme azlığı, çocuğun dil ve konuşma, konsantrasyon, zihinsel gelişim ve okul başarısını olumsuz etkileyebiliyor. O nedenle okul öncesinde mutlaka KBB uzmanına başvurarak, özellikle 5 yaş itibariyle işitme testlerini yaptırmalıdır.

4- Göz Muayenesi: Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen sorun, az görme veya ışığı kırma kusurlarıdır. Okula başlayan çocuklarda, gözlerini daha dikkatli kullanma ihtiyacı doğar. Okul öncesinde çocuklar genelde arkadaşları ve oyuncakları ile oynadıkları için göz kusurları var ise bile dikkat çekmeyebilir. Ta ki okula başlayıp gözlerini daha fazla ve daha dikkatli kullanmaları gerektiğinde ortaya çıkmaktadır.

5- Obezite taraması: Çağımızın yaygın hastalığı olan obezite günümüzde çocukların karşı karşıya kaldığı en büyük risklerden birisidir. İnsülin direnci, hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi durumları tetikleyebilen obezite, çocuğun fiziksel sağlığı yanında ruhsal sağlığı ile sosyal yaşantısı ve okul başarısını da olumsuz etkiliyor. Çocuklara hem ailede hem de okulda şekerli gıda, karbonhidrat tüketiminin zararları açısından beslenme eğitimi verilmesi çok önemli. Obezite düşünülen çocuklarda Tiroid fonksiyon testlerine mutlaka bakılmalıdır.

6- Astım ve Diğer Allerjik Hastalıklar: Epilepsi, diyabet gibi kronik sağlık sorunu olan çocuklar özellikle daha dikkatli takip edilmelidir. Okul başlamadan önce kontrollerin yapılması gerekmektedir. Astım ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlara özellikle sonbahar döneminde mutlaka grip aşısı yapılmalıdır."