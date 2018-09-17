Okul yerine mezara

Ordu'da bir ortaokul öğrencisi, okulların açıldığı gün patpat kazasında hayatını kaybetti.

Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz'ün kullandığı patpat devrildi. Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı.