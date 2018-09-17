İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul yerine mezara

Ordu’da bir ortaokul öğrencisi, okulların açıldığı gün patpat kazasında hayatını kaybetti.

Ordu'da bir ortaokul öğrencisi, okulların açıldığı gün patpat kazasında hayatını kaybetti.


Korgan ilçesi Koşcuğaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patpat kazasında Adem Camgöz'ün kullandığı patpat devrildi. Kazada Tepealan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Gizem Camgöz (12) isimli kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Gizem Camgöz, okulların açıldığı gün son yolculuğuna uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.