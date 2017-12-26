Okula coğrafya koridoru

Coğrafya koridorunun açılış programına Fatsa İlçe Milli eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da katılarak projeyi hayata geçiren öğretmenlere teşekkür etti. Coğrafyaya karşı öğrencilerin ilgisinin artması için koridoru oluşturduklarını söyleyen okul öğretmenlerinden Yasemin Asu Gündüz, "Öğrencilere coğrafya kimliği oluşturmak adına böyle bir projeyi okulumuzda uyguladık. Günümüzde doğanın tanınması, çevreyle uyum içinde yaşanması onun korunması ve gelecek nesillere aktarılması en önemli konulardan birisidir. Bizler de bu anlamda bu tür bilgeleri öğrencilerimize aktarıyoruz” dedi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “Okullarımızda bu tür farklı projelerin olması eğitim seviyesinin yükselişe geçtiğini gösterir. Bu anlamda okulumuzda öğretmenlerimizin çalışması gayet başarılıdır. Öğrencilerimiz her sınıflarına girdiklerinde bu bilgileri okul duvarlarında görmesi akıllarında kalacaktır ve ileri ki durumlarda sınavlarda karşılaştıklarında rahatça cevap verebileceklerdir. Emeği geçen okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.