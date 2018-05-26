Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 12:04

Okullarda süt dağıtımı

Türkiye’de her yıl 21-28 Mayıs tarihleri arasında kutlanılan ‘Süt Haftası’ sebebiyle Ordu’da okullarda öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.

Okullarda süt dağıtımı

26 Mayıs 2018 12:04


Öğrencilerde süt alışkanlığı kazandırmak amacıyla Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Korgan ve Ünye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince okullarda süt dağımı yapıldı. Ayrıca Akkuş ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt öğrencilerine sütlaç dağıtılırken Perşembe ilçesinde de de öğrencilere yoğurt mayalama yöntemleri gösterildi.


Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, sütün yapısındaki kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin ve dişlerin gelişmesine yardımcı olmakla birlikte bünyedeki şeker ile beyin ve sinir sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığını söyledi. Süt tüketiminin çocukluk döneminde alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Çocukluk döneminde eğitimle başlatılacak tüketim alışkanlıklarının ileri ki yaşlarda da devam edeceğinden kuşku duyulmamalıdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç