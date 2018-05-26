Okullarda süt dağıtımı

Öğrencilerde süt alışkanlığı kazandırmak amacıyla Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Akkuş, Ulubey, Kumru, Korgan ve Ünye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince okullarda süt dağımı yapıldı. Ayrıca Akkuş ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt öğrencilerine sütlaç dağıtılırken Perşembe ilçesinde de de öğrencilere yoğurt mayalama yöntemleri gösterildi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, sütün yapısındaki kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin ve dişlerin gelişmesine yardımcı olmakla birlikte bünyedeki şeker ile beyin ve sinir sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığını söyledi. Süt tüketiminin çocukluk döneminde alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Çocukluk döneminde eğitimle başlatılacak tüketim alışkanlıklarının ileri ki yaşlarda da devam edeceğinden kuşku duyulmamalıdır” dedi.