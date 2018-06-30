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30 Haziran 2018 14:31

Olgun: "Hedefe doğru gidiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Fatsa ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili ilgili Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun başkanlığında ilgili daire başkanları ve teknik ekip personellerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Olgun:

30 Haziran 2018 14:31


Toplantının başlangıcında bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, AYKOME olarak yüzde 90 hedeflerine ulaştıklarını belirterek, “Fatsa özelinde de biz Fatsa’da Mayıs sonu itibariyle merkezden çıkacağımızı beyan etmiştik. Hakikaten Mayıs sonu itibari ile merkez yani çarşı olan kısımdan çıktık. Eylül sonu itibariyle de altyapı üst yapı bitmiş olacak. Allah’tan bir manimiz olmazsa Fatsa’dan çıkacağız demiştik şimdi o hedefe doğru gidiyoruz. Şu anda yoğunlaşmamız gereken birkaç caddemiz var. Bunlardan bir tanesi Ata caddesi. Ata caddemizin bir kısmını yapmıştık, diğer kısmını da planlı programlı şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Ata Caddesi’nin ihalesi yapıldı


Ata Caddesi’nde aydınlatma ve kaldırım çalışmasına yakın zamanda başlayacaklarını ifade eden Olgun, “Ata Caddesi’nin ihalesi yapıldı, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından Ata Caddesi’ni yükleniciye teslim edeceğiz. Ata Caddesi Fatsa’da bulvar olacak bir cadde olacaksa oda Ata Caddesi olacak. İnşallah aydınlatması ile kaldırım ile güzel bir cadde olacak. Fatsa’daki vatandaşlarımızın akşamları gezi yapabileceği caddelerden birisi olacak. Bu da Eylül sonuna kadar inşallah gerçekleşmiş olacak. Yine Ata Caddesi ile beraber Atatürk Caddesi’nde de çalışmamız olacak. Atatürk Caddesi’nde bizim için önemli caddelerinden bir tanesi. Çalışmalarına kışın başlamıştık. Allah’tan bir manimiz olmazsa burada da sona doğru yaklaşıyoruz öyle tahmin ediyorum ki Eylül sonu itibarıyla Fatsa’daki ana arterlerde ki çalışmamız bitmiş olacak” diye konuştu.


Toplantıda Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da hazır bulundu.




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