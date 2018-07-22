Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 14:55

Ölmeden önce evi tamir edeceklerdi

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu baba Sabri Güneş (78), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (59) hayatını kaybederken, ailenin ev tamiri için İstanbul’dan bir hafta önce geldiği öğrenildi.

Ölmeden önce evi tamir edeceklerdi

22 Temmuz 2018 14:55


Evde tek başına yaşayan Sabri Güneş’i her yıl İstanbul’dan ziyaret etmeye gelen oğlu ve gelininin evin çatısını onarıp Akkuş’ta yaşamak istedikleri öğrenildi.



Yeni alışveriş yapmışlar


Yangında ölen ailenin evin onarımı için malzeme aldığını söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Yangında ölen Sabri Güneş isimli vatandaşımız Ortabölme Mahallesi’nde tek başına yaşıyordu. İstanbul’daki çocukları 1 hafta önce gelmişlerdi. Evin elektrik tesisatını yenilemek için dün malzeme almışlardı" dedi.


Yangında ölenlerden Sabri Güneş’in akrabası Hamdi Çayıroğu ise, "Her sene babalarını görmeye geliyorlardı. Evleri damlıyor diye evinin üstündeki saç malzemesini değiştireceklerdi. Hatta bir gün önce ise yeni aldıkları saç malzemesini evinin yanına koymuşlardı. Çok iyi insanlardı. Kimseye zararları yoktu. Sabri Güneş tek yaşıyor diye oğlu ve gelini evi tamir ettirip Akkuş’ta yaşayacaklardı" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç