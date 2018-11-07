Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir evin çatısında ölmek üzere olan baykuşu ev sahibinin dikkati kurtardı.

Ünye'nin Çamurlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Bulat isimli vatandaş sabah işe gideceği sırada evin çatı kısmında seslerin geldiğini duydu. Çatıya çıkan ev sahibi Bulat, tuğla ile saç malzeme arasına sıkışan baykuşu görünce şaşkına döndü. Ev sahibi baykuşu sıkıştığı yerden kurtarmasından ilk müdahale sonrası doğaya saldı.

Olayı anlatan Mehmet Bulat, "Sabah tam işe giderken çatıda bir ses duydum. Yukarı çıktığımda çatıda bulunan tuğla ile sacın arasında sıkışmış bir baykuş gördüm. Daha sonra kızım yanıma geldi. Önce öldü zannettik sonra yaralı olduğunu düşündüğümüz için biraz tedirgin olduk. Doğa hayvanı olduğundan bizlerde ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra evin içerisinde yarası olup olmadığına baktık. Yorgun ve bitkin haldeydi. Biraz dinlendirdikten sonra çatıya çıkıp tekrar doğal ortamına saldık. Ancak çatıya çıkmasaydım baykuş saç demir ve tuğla arasında ölebilirdi" diye konuştu.

"Kızım göndermek istemedi"

Çatı katında havasız kalan baykuşu son anda kurtaran ev sahibi Bulat, "Olay sonrası baykuşu kızım Tuğçe göndermek istemedi. 'Evde besleyelim, ben bakarım' dedi ancak doğa havanı ve yırtıcı olduğu için onu özgürlüğüne bıraktık. Baykuşu evde dinlendirdikten sonra salmaya çalıştığımızda çok korkuyordu. Daha sonra gölgelik kısımda elimde bulunan bez yardımıyla baykuş havalanarak özgürlüğüne uçtu" dedi.