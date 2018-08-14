OMDER’den ABD’ye tepki

OMDER Başkanı Kadem Adalı, düzenlediği basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’un, Papaz Brunson’un tutukluluğunu gerekçe göstererek, Türkiye ekonomisine yaptırım uygulama kararı almasıyla dövizdeki ani kur artışının, Türkiye ekonomisinde geçici spekülasyonlara sebep olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü ve dinamik ekonomisi ile milli duruşun, bunun üstesinden geleceğini işaret eden Adalı, OMDER olarak yeni ekonomi modeline tam destek verdiklerini aktardı.

OMDER Başkanı Kadem Adalı, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanımızın hedef ekonomi politikalarına OMDER olarak tam destek veriyoruz. OMDER olarak üyelerimize çağrı yapıyoruz; ülkemiz ve geleceğimiz dolardan daha değerlidir. Müteahhitlerimizden, ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Müteahhitlerimiz, milletimizden kazandıklarını, yine milletimizin istiklali ve istikbali için harcamaktan kaçınmayacaktır. İş dünyası ve bizler, 15 temmuz tarihinde tankların önüne yatan aziz milletimizi örnek almalı ve dolar kuruna ‘dur’ demeliyiz. İş dünyası olarak tam bağımsız Türkiye ve 2023, 2051 ve 2071 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Bu ekonomik badireyi, asil milletimiz devleti il iş birliği içerisinde atlatacaktır.”

İş dünyası olarak, ABD’nin dolar kur artışı ile Türkiye ekonomisini baskı altına alma çabalarını kınadıklarını ifade eden OMDER Başkanı Kadem Adalı, “Ülkemizin ekonomisini daha dinamik ve dirençlendirmek üzere, gerekli itidal anlayışı içerisinde her türlü fedakarlığı ülkemiz ve milletimiz adına Türk inşaat sektörü adına yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.