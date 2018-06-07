ÖNEM’in galası yapıldı

Ordu ili genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara ‘hayat özünde güzeldir’ fikrini aşılayarak, onların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla 12 Mart 2018 tarihinde başlayan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele(ÖNEM)” projesinin bu yılki bölümü, projenin 18 etkinliğinden birisi olan “ÖNEM’den Nağmeler” etkinliği ile sona erdi.

Gala programında bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, proje kapsamında her bir çocuğa sahip çıkarak ellerinden tutmak istediklerinin altını çizerek özel nedenlere sahip olan çocukların sadece ailelerin değil, Türkiye’nin evlatları olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, sağlıklı ve mutlu bireylerden mutlu bir millet oluşacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje ile her bir çocuğumuza sahip çıkmak ve elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Sevgi şefkat açığı mı var? Başka sıkıntısı mı var? Sorun çözme becerisi mi eksik? Dikkat dağınıklığı mı var? Her ne varsa hazırladığımız 18 tane faaliyet ve daha sonra geliştirilebilecek diğer faaliyetle beraber bu çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmak istiyoruz. Çünkü, bu çocuklar sadece ailenin çocukları değil, koca bir aziz Türk milletinin ferdi ve evladı onlar. Dolayısıyla sağlıklı ve mutlu bireylerden, mutlu bir toplum, mutlu bir millet oluşturabilirsiniz.”

Galada Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da bir konuşma yaparak, özel nedenlere sahip olan çocukların göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Çevremizde özel nedenler dolayısıyla çok engelli olduğunu fark edemediğimiz ama bunu fark ettiğimizde kendimizi çok sorumlu hissettiğimiz bir kesimin var olduğunu keşfettik. Bu kardeşlerimizin, bu evlatlarımızın asla göz ardı edilmeyeceği edilmemesi gerektiği hami olarak ortaya çıkan aileler öğretmenlerimiz valiliğimiz bünyesinde bulunan tüm kuruluşlar hiç ertelemeden bunu gün be gün takip etmemiz gerekiyor. Özellikle yazın sosyalleşme projesi içerisinde sportif faaliyetler sosyal faaliyetler kültürel faaliyetler tarihi dokuların tanınması ve bilhassa aile içerisinde var olan iletişim eksikliğininde giderileceği projelerin ortaya çıkarılması ve gençlerimizin asla hiç birini heba etmeden geleceğe hazırlanması temel bir sorumluluk olarak gördük. Bu sorumluluk çerçevesinde inşallah bundan sonra hiçbir zaman elimizi geriye çekmeme bu işte fedakarlığın sonsuz olduğunu bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından, ÖNEM projesi kapsamında yürütülen ve 6 binden fazla öğrencinin yer aldığı 18 farklı faaliyet kapsamında yapılan etkinlikler sunum eşliğinde gösterildi. Program, “ÖNEM’den Nağmeler” etkinliği kapsamında öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro skeci ile devam etti. Programın sonunda, Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları, ÖNEM Projesinde yer alan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ÖNEM Projesi Galası ve “ÖNEM’den Nağmeler” etkinliğine, Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ahmet Arık, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile projeye hamilik yapan kişiler katıldı.