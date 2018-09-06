Ordu 1. Kalkınma Çalıştayı başladı

Kalkınma Çalıştayı” başladı.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası konferans salonunda başlayan çalıştayda, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden konularında uzman akademisyenler ile ilgili bakanlık ve bölge müdürlükleri yetkilileri de dahil olmak üzere kamu, özel sektör ve STK temsilcileri ile birlikte yaklaşık 450 katılımcı fikirlerini sunmak için bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında, daha önceden belirlenen 16 farklı sektör için Ordu’nun mevcut durumundan yola çıkarak sorun alanları tespit edilecek, bu sorunların çözümleri için eylemler belirlenecek ve Ordu ilini 2023 yılına taşıyacak kalkınma hamlesinin yol haritası oluşturulacak. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’nun ve Türkiye’nin kalınmasına katkı sunacak bir çalışmada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını belirtti. “Ordu’da göreve başladığımda, Ordu ile ilgili bir beyin fırtınası yapılması, her kurumun kendine ilişkin bir proje üretmesi talebimizi iletmiştik” diyen Vali Yavuz, “Kamu kurum ve kuruluşları, kendi alanları ile ilgili gelecek 5-10 yıl içerisinde yapmayı düşündükleri ya da gerçekleştirdiklerinde ilimize katkı sunacağını düşündükleri fikir ve projeleri bizlere ilettiler. Bu vesile il bu hassasiyeti gösteren tüm arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyorum. Bunun dışında elbette bir şehrin haritası olmalı, yol haritası olmalı. Neyi öncelikle meliyiz? Neyi tercih etmeliyiz? Bunun içinde doğru analizlere ihtiyacımız var. Alanda çalışan bizler, diğer taraftan bilim yuvalarının ürettiği bilgi ve STK’ların tecrübelerinin hepsini bir araya getirerek önümüze bir yol haritası koymak istedik” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, Ordu’da üretilen fındık hakkındaki iyileştirme çalışmalarından da bahseden Vali Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ordu elbette bir tarım kentidir ve şu anda Türkiye’de üretilen fındığın 3’te birini Ordu üretmektedir. Maalesef fındığın alternatif ürününü bulabilmekte pek mümkün değildir. Arazi yapılı engebeli ve zorlukları vardır. Diğer taraftan fındık özellikle yaşlanmış ve bilim alanlarından elde edilen ürün miktarı giderek azalmıştır. Dolayısı ile bizim tarımla ilgi yeni politikalar geliştirmemiz özellikle fındık ağaçlarının yenilenmesi ve yeni türlerin bulunması ve sertifikalı fidan üretilmesi başta olmak üzere, bu konuyu dikkatle yapmamız gerekiyor. Dekar başına 80-85 kilogram ile piyasada rekabet edebilmek mümkün değildir. Her yıl fiyat tartışmaları yaparız, verimi arttırmanın da yollarını elbette bulmalıyız. Ayrıca, fındığı sadece ham madde olarak satmak değil özellikle Belçika gibi diğer ülkelerde bunu bir tam veya yarı mamul haline getirecek tarıma dayalı sanayinin gelişimi noktasında ciddi çalışmalar yapmamız gerektiği kanaatini sizinle paylaşmak istiyorum.”

Ordu’nun turizm açısından da gün geçtikçe ilerlediğini aktaran Vali Yavuz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yıllık gelecek olan turist sayısını 5 milyon olarak beklediklerini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, çalıştayın Ordu’ya değer katacağını ve önemli olduğunu kaydetti. Genç bir Büyükşehir Belediyesi olmalarına rağmen geçen zamanda tecrübeler edindiklerini aktaran Çoruh, çalıştayın hayırlı olmasını temenni etti.

Programda konuşma yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Tarık Yarılgaç, böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecanlı olduklarını kaydetti. Kalkınma Çalıştayı’nın Ordu Üniversitesinde yapılmasının, burada yetişen akademik personeller için faydalı olacağını aktaran Rektör Yarılgaç, "Zaten var olan ve gelecekte hedeflemeye çalıştığımız bir çok projeksiyonları bu 2 güne sığdırarak, ortaya bir çalıştayın sonucunu çıkartacağız. Önceliklerimizi ortaya koyabilirsek, Ordu bir çok konu için bakir bir yer" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise çalıştayın Türkiye ve Ordu için hayırlı olmasını temenni ederek, "Ordu’nun bundan sonraki süreçte planlı bir şekilde bir değişim yaşayabilmesi, özellikle turizm hedefi başta olmak üzere 16 başlıkta ortaya çıkan her sektörde yerel yönetici olarak bizlere düşen sorumluluklar da dahil olmak üzere inşallah bu çalıştayın sonucunda güzel bir sonucu birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verdi.

DOKA Ordu İl Temsilcisi Harun Göçer de 2 gün sürecek olan çalıştay hakkında bilgiler vererek hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından gerçekleşen panel sonrası çalıştayın birinci oturumu başladı.