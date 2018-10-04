Ordu 1 milyon turist bekliyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'ya 9 ayda 650 bin yerli, 100 bin yabancı turistin geldiğini belirterek, “Yılbaşında 1 milyon turiste ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

Vali Seddar Yavuz, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (ORDUSİAD) tarafından düzenlenen programda iş adamlarıyla Ordu ekonomisinin ve istihdamının geliştirilmesi üzerine istişarelerde bulundu. İş adamlarının sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada Ordu'da yapılan kamu yatırımlarının yanı sıra, turizm, sanayi ve eğitim konularına da değindi. Ordu'da çeşitli alanlarda yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımın devam ettiğinin altını çizen Vali Yavuz, Ordu'da birinci önceliğin, Ordu Çevre Yolu projesinin bitirerek hizmete açmak olduğunu söyledi. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan Karadeniz-Akdeniz ulaşım yolunun bitirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Vali Yavuz, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

Turizm alanında ise Ordu'da 2018 yılının ilk 9 ayında yüzde 50'lik bir artış ile 100 bin yabancı turistin geldiğini hatırlatan Vali Yavuz, “Gelen yerli turist sayısı ise 650 bindir. Bu durumda gelen yerli ve yabancı turist sayısı 750 bini aşmıştır. Yılbaşında turist sayısının 1 milyonu bulacağını söylemiştim. Bunun gerçekleşmeyeceğini düşünenler olmuştur ama yıl sonunda 1 milyon rakamını tutturacağız inşallah. 9 ayda gelen turist sayısı 800 bin civarında. Bu rakamlar sadece konaklamadır” diye konuştu.

Konuşmasında Ordu'da kurulacak olan 3 adet Organize Sanayi Bölgelerine de değinen Vali Yavuz, OSB'lerin bitirilmesi ile Ordu'dan göçün engelleneceğinin altını çizdi.